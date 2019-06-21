Çanakkale'nin Biga ilçesi Kemer Köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion, 2 bin 700 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutmasının yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sunuyor, birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya çıkarılmasıyla çalışmalar hızla sürüyor.

Bakanlıkça 12 ay boyunca çalışılacak 20 arkeolojik kazı alanından birisi seçilen Parion Antik Kenti, 2 bin 700 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutmasının yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sunuyor.

Antik kent, yaz mevsiminin başlamasıyla deniz yoluyla bölgeye gelen birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oluyor.

Parion Kazı Heyeti üyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Soner Özmen, antik kentin özellikle Troas bölgesinin önemli liman kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

Turist sayısında artış bekleniyor

Parion'un Marmara Denizi'ne açılan kıyısı ile Karadeniz'e, Akdeniz'e ve diğer tüm antik coğrafyalara ulaşım sağlayan önemli bir liman kenti olduğunu belirten Özmen, antik kentin turizm açısından önemli potansiyel taşıdığını anlattı.

Özmen, bölgenin giderek turistlerin uğrak noktası haline geldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Parion Antik Kenti ve Kemer Köyü hem antik dönemde hem günümüzde uğrak bir nokta. Turist sayısında kesinlikle artış olacaktır. Bu antik kentin, buna bağlı olarak bölge ve ülkenin kültür ve turizm açısından tüm değerlerinin yükselmesine sebep olacaktır. Tanınmasına, bilinmesine, ünlenmesine ve daha da önemlisi ülkenin genel turizmine katkı sunacaktır. Yaz sezonu yeni açıldı ama daha ilk günlerde yat turizmiyle birlikte yabancı misafirlerimiz gelmeye başladı. Günden güne de artacağını biliyoruz."

Kaynak: AA