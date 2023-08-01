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Kültür-Sanat
AA 01.08.2023 16:31

Usta senarist Safa Önal toprağa verildi

Yaşlılığa bağlı sebeplerle 30 Temmuz'da 92 yaşında vefat eden usta senarist Safa Önal, toprağa verildi.

Usta senarist Safa Önal toprağa verildi

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Önal için öğle vaktine müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Ailenin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Yeşilçam'ın usta isimleri Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Serdar Gökhan'ın yanı sıra oyuncular Kerem Alışık, Zafer Algöz ve yönetmen Nazif Tunç'un arasında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Usta senarist Safa Önal toprağa verildi

"Birdenbire bir ayrılış olmadı"

Usta senaristin oğlu Umut Önal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, babasının son günlerinde hep yanında olduğunu belirterek, "Allah bana o şansı nasip etti. 6 gün boyunca yoğun bakım süreci oldu. Birdenbire bir ayrılış olmadı. O açıdan çok huzurluyum." dedi.

Usta senarist Safa Önal toprağa verildi

"Çok sevildi, çok saygı gördü"

Önal, babasının uzun ve güzel yaşam sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çok üretken bir yaşam sürdü. Çok sevildi, çok saygı gördü. Çok şanslı bir kul olduğuna da inanıyorum. Onun da ayrıca bir huzuru var. Bundan sonrası için Allah rahmet eylesin. Onun adını yaşatacak bir müze kurulabilir. Binlerce kitaptan oluşan çok geniş bir kütüphanesi vardı. Bir kurumsal yerde Safa Önal müzesi ya da kitaplığı gibi bir şey düşünüyoruz."

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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