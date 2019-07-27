Yüzlerce film ve dizide rol alan Yalçın Gülhan uzun bir süredir tedavi görüyordu.

75 yaşındaki Gülhan yaşam mücadelesini kaybetti.

Sanatçının cenazesi yarın Karacaahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gülhan, 1944 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1964 yapımı Dağlar Aslanı filmi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda da çeşitli oyunlarda yer aldı.

Ünlü oyuncu TRT'de yayınlanan Parkta Bir Sonbahar Günüydü ve Yalancı Dünya dizilerinde de rol almıştı.

Kaynak: TRT Haber