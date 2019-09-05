Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin 6’ncısı Bursa’da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "İslam’ın Bilim İnsanları" temasıyla organize edilen festival için İslam bilim tarihinden 7 bilim insanının hayatını konu alan senaryolar yazıldı.

El Cezeri, Kındi, El Zehravi, Cabir bin Hayyan, Kadızade Rumi, İbni Heysem ve Abbas İbni Firnas'ın hayatını konu alan en iyi 7 senaryo, Bursa’nın tarihi mekanlarında çekildi.

Belirlenmiş yazlık sinemalarda ücretsiz gösterilecek filmler, 5-6 Eylül'de Orhangazi Parkı'nda, 7-8 Eylül'de ise Kent Meydanı'nda 21.00-22.00 saatlerinde gösterime sunulacak.

Kaynak: AA