Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Transanatolia Ralli Yarışları için kültür ve tarih dolu bir rota çizildi. 2 bin 300 kilometrelik zorlu yolculuk, Bolu Abant Tabiat Parkı'ndan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye kadar uzanıyor.

13 ilden ve 50'den fazla ilçeden yarışa katılanlar, hem zorlu parkurları tamamlamaya çalışıyor hem de ülkeyi keşfetme fırsatı buluyor.

Güzergahta belirlenen bazı noktalarda dinlenen sporcular, yolculuğun tadını çıkarıyor.

O noktalardan biri de Konya'daki Acıgöl'dü. Mola veren yarışçılar göle girdi. Sonraki güzergah ise Nevşehir'in Kapadokya bölgesi oldu. Kapadokya'da bir gece konakladıktan sonra Göbeklitepe'ye doğru yola çıktılar.

7 ülkeden 84 araçla 137 sporcunun katıldığı ralli yarışları, Göbeklitepe'de son bulacak. Yarış, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: TRT Haber