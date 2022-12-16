Üniformalar, silahlar, polis teşkilatının geçmişten günümüze gelişimi...

2 bin 100 eserin sergilendiği Polis Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi yarışmasında finale kaldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın tarihi, kültürü ve gelişimi aktarılıyor

Polis müzesi 6 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden birinde de emniyet şehitlerinin kişisel eşyaları yer alıyor.

Müzede; güncel polis ekipmanları, polis kıyafetleri, şehitlere ait eşyalar sergileniyor. Kriminal ve bomba imha canlandırma alanları bulunuyor. Ayrıca, zırhlı polis araçları da açık alanda sergileniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müzesinden Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı Kerim Acar, "Polis müzesinin tarihini, kültürünü, tarihi süreçteki değişimini, gelişimini, ulusal platformda da tanıtmak amacıyla bu yarışmaya girmeye karar verdik. Müzemizi pandemi döneminde açtık ve karşılığını böyle bir şekilde ödülle taçlandırmak bizim en büyük hedefimiz" dedi.

Polis Müzesi Avrupa finalinde

Polis Müzesi, Türk Polis Teşkilatı'nın tarihini, kültürünü, tarihi süreçteki gelişimini yeni nesillere aktarıyor.

Müzede, Emniyet tarihindeki önemli operasyonların canlandırılması da yapılıyor. Bunlardan birisi de Mardin Nusaybin'de operasyon köpeği Zehir'in el yapımı patlayıcıya siper olarak 42 özel harekat polisinin hayatını kurtardığı o olay. Zehir o patlamada hayatını kaybetti ve onun üç boyutu heykeli de müzede sergileniyor.

Yarışmanın finali 3-6 Mayıs 2023 tarihinde Barcelona'da yapılacak.