Turistik Diyarbakır Ekspresi sezonun ilk seferi için yola çıktı

Ekspresin bu dönem ki ilk seferi için Ankara Tren Garı'nda tören düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, burada yaptığı konuşmada, demir yollarının sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın, üretimin, istihdamın ve sosyal bütünleşmenin omurgası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarını vurgulayan Boyraz, son 23 yılda demir yollarına önemli tutarda yatırım yaptıklarını belirtti.

Boyraz, demir yollarına yapılan yatırımlara ilişkin bilgi vererek, gündeme aldıkları Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi ile saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle iki kent arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planladıklarını ifade etti.

Türkiye'yi sadece bölgesel bir oyuncu değil, küresel lojistik ağının vazgeçilmez merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Boyraz, "Demir yolunda amacımız, ülkemizi uluslararası ticaretin kalbine yerleştirerek, bölgesel liderlikten küresel bir ticaret kavşağına yükseltmektir. Bu kapsamda Türkiye'yi, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan, kusursuz bir demir yolu ağıyla örerek, Avrasya'nın tartışmasız lojistik süper gücüne dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Boyraz, bugün yeni sezonun ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin sadece bir tren hattı değil, aynı zamanda medeniyet yolculuğu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Karşılıklı 8 seferle Anadolu'nun eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi, yöresel mutfaklar ve el sanatları ve bölge kültürümüz yeniden keşfedilecek. Turizm odaklı tren seferlerimizle sadece büyükşehirleri değil, Anadolu'nun saklı güzelliklerini de öne çıkarıyoruz. Daha önce Ankara-Kars Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum-Kars Bölgesel Treni, Turistik Tuz Ekspresi gibi hatlarımızda yakaladığımız başarıyı, şimdi Diyarbakır'a taşıyoruz. Yolcularını, Mezopotamya'nın tarihine, Diyarbakır'ın surlarına, 8 bin yıldır tarımın merkezi olan Hevsel Bahçeleri'ne, kadim köprülerine, yöre insanın sıcaklığına götürecek. Turizm hareketi demek, yerel esnaf için gelir, gençler için iş, şehirler için canlılık demektir. Biz bu anlayışla, demir yolunu turizmle, üretimle ve sosyal kalkınmayla buluşturuyoruz."

"Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni bu yılın ilk seferine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz"

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın da Anadolu'nun kültürel mirası ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan kadim şehirlerine doğru yola çıkacak Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni bu yılın ilk seferine uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Dünya çapında ün kazanan Turistik Doğu Ekspresi'nin başarısını farklı bölgelere yayarak, yeni rotalarla taçlandırıyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi, bu vizyonun en güzel örneklerinden biridir. İlk kez geçtiğimiz yıl başlattığımız seferler yolcularımızdan büyük ilgi gördü. Hatta Time Dergisi tarafından 2024 yılında 'Dünyanın En İyi 100 Yeri' listesinde yer alarak uluslararası alanda da ses getirdi." ifadelerini kullandı.

Yalçın, bugün ikinci sezonun ilk seferi için uğurlanan treninin, 11 Nisan-25 Mayıs döneminde toplam 8 sefer gerçekleştireceği bilgisini vererek, Ankara'dan her cuma saat 13.55'te hareket edecek trenin Malatya'da vereceği 3 saatlik turistik amaçlı molanın ardından Diyarbakır'a ulaşacağını, dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan pazar saat 12.30'da hareket ederek Elazığ'ın Yolçatı İstasyonu'nda 4 saatlik gezi amaçlı duruş sonrası Ankara’ya varacağını anlattı.

"Proje gençlik yıllarımızın hatıralarını yeniden canlandıracak"

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ise bugün bir hayalin gerçeğe dönüşmesine şahitlik edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara-Diyarbakır Turistik Treni'nin ilk seferine başlarken kalbim coşku ve gururla doluyor. Bu proje, yalnızca bir ulaşım aracı değil, yıllar sonra gençlik yıllarımızın hatıralarını yeniden canlandıracak, geçmişin izlerini bugüne taşıyacak ve yarının turizm potansiyeline açılan kapı olacaktır."

Konuşmaların ardından Turistik Diyarbakır Ekspresi yeni sezonun ilk seferi için yola çıktı.

Tren seferleri için biletler, TCDD Taşımacılık AŞ bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve "https://bilet.tcdd.gov.tr/" internet adresinden satın alınabiliyor.