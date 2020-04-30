Bir radyo programı düşünün ki yarım asrı devirmiş olsun.

Mazisinde yüzlerce yayın elemanı, onlarca sunucu barındıran “Gecenin İçinden” programı 50 yıl önce başladığı yayın hayatına TRT Radyo 1’de hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin halen yayında olan en eski radyo programı unvanına sahip olan Gecenin İçinden haftanın her günü İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli olmak üzere farklı noktalardan dinleyicileriyle buluşuyor.

Program genç dinleyici kitlesine yönelik eğitici ve eğlendirici bir akışın yanı sıra genel dinleyici kitlesi için de sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve sportif konuları kapsayan bir yayın politikasına sahip.

Hem yapımcılığını hem sunuculuğunu yaptı

Gecenin İçinden'e emek veren isimlerden biri olan TRT İstanbul Radyo Müdürü Ali Fuat Gülmez, program için “Kendisine ait bir büyüsü var” diyor.

[TRT İstanbul Radyo Müdürü Ali Fuat Gülmez.]

Gecenin İçinden'i geçmişte hem sunan hem de hazırlayan Gülmez'e göre, programın büyüsünün yanında kendisine ait bir gizemi de var ve bu özellikleri Gecenin İçinden’i diğerlerinden farklı kılıyor.

Gülmez, programın kendisine ait bir kitlesi olduğunu, bu durumun da programın başladığı 1970’lerin başından bu yana sürdüğünü söylüyor.

Programı sunduğu günleri de tıpkı o günkü heyecanla hatırlayan Gülmez, “Programı sunarken hissettiğim adrenalin eve gittiğimde suratımda tatlı bir tebessüm bırakıyordu” diyor.

Burada öğrenmeye devam ediyoruz

Havva Emel Yayla, Gecenin İçinden programının bugünkü sunucularından.

[Havva Emel Yayla, Gecenin İçinden programının sunucularından.]

TRT Radyo 1’de farklı programlar da sunduğunu belirten Yayla, Ali Fuat Gülmez gibi Gecenin İçinden programının özel bir havası olduğunu düşünüyor.

Yayla, bir kültür-sanat programı olan Gecenin İçinden’de yazarlar, müzisyenler, yönetmenler gibi sanat dünyasından isimleri ağırladıklarını söylüyor.

Programın kendisi için bir şans olduğunu belirten Yayla, “Gecenin İçinden işimi severek yapmama vesilen olan bir program. Benim için apayrı bir yerde. Umarım uzun yıllar bu programı yapmaya devam ederim” diyor.

Geçmişte programı birçok usta ismin sunduğunu bugün de hala o isimlerden öğrenmeye devam ettiklerini söyleyen Yayla, öğrenmenin bitmeyeceği bir meslek grubuna sahip olduklarını vurguluyor.

50 yıllık tecrübe

Müveddet Anter ise TRT İstanbul Radyosu’nun emekli sunucularından.

[TRT İstanbul Radyosu’nun emekli sunucularından Müveddet Anter.]

Aslında hukukçu olan Anter radyoculuğa 1970 yılında adım attı.

Gecenin İçinden programı ile tanışması ise yine TRT’de Eğitim ve Kültür Prodüktörlüğü görevini yapması ile gerçekleşti.

Gecenin İçinden programını “Kült” olarak tanımlayan Anter, 1990 yılında program sayesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından radyo programı kategorisinde verilen başarı ödülüne layık görüldü.

Programı sunduğu yıllarda gece kendisini dinleyenlerin dostu olmayı amaçladığını söyleyen Müveddet Anter, Gecenin İçinden programını ‘TRT’nin bir klasiği’ olarak tanımlıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu