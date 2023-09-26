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Kültür-Sanat
TRT Haber 26.09.2023 09:30

TRT ortak yapımı 'Kare Takımı: Gizemli Ada' filminin galası yapıldı

TRT Ortak Yapımı "Kare Takımı: Gizemli Ada" animasyon filmi 29 Eylül’de vizyona giriyor. TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Kare’yi beyaz perdeye taşıyan filmin galası İstanbul’da yapıldı. Film, galaya gelen çocuklardan tam not aldı.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizilerinden “Kare” ilk kez beyazperdede izleyicilerle buluşacak.

29 Eylül’de vizyona girecek TRT ortak yapımı "Kare Takımı: Gizemli Ada" animasyon filminin İstanbul’daki galasına ilgi yoğundu.

"Bu yılın TRT ortak yapımı yedinci animasyonu"

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, "Pandemiden itibaren sinema sektörü oldukça bir daralmaya girmişti. Özellikle çocukların tekrar sinema salonlarına alışıp alışamayacağıyla ilgili kuşkular vardı. Ta ki, TRT Çocuk kahramanları, sinema salonlarını doldurana kadar. Bu yılın TRT ortak yapımı yedinci animasyon sinema filmi inşallah vizyona girecek" diye konuştu. 

Galaya, Kare çizgi dizisinin takipçisi minik izleyiciler katıldı. Kare Takımı maskotlarıyla fotoğraf çektirdiler.

"3 yıllık emeğimizin karşılığını aldığımız bir akşam"

Yapımcı ve Yönetmen Orhan Bal, "3 yıllık emeğimizin çabanın aslında karşılığını aldığımız dostlarımızla, sevdiğimiz insanlarla, çocuklarla birlikte filmimizi izleyeceğimiz bir akşam. TRT'yle ortak bir proje üzerinde çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. 

Film, sürprizlerle dolu bir adada müzik yarışmasıyla başlıyor. Çayırlar ve Misketler ailelerinin en küçük üyeleri adadan kayboluyor. Onları bulmak için Kare Takımı adaya geliyor. Heyecan ve gizem hiç eksilmiyor.

2D animasyon tekniğiyle hazırlanan filmin senaryosunu Ali Salman kaleme aldı.
Yapımcı ve yönetmenliğini Orhan Bal üstlendi. Müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.

Film, 29 Eylül Cuma günü vizyona giriyor. 

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TRT ortak yapımı 'Kare Takımı: Gizemli Ada' filminin galası yapıldı
TRT ortak yapımı 'Kare Takımı: Gizemli Ada' filminin galası yapıldı
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