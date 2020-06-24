Yeni tip koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk sinemasının uzun ve kısa metraj ile belgesel türlerinde üretilmiş ya da geliştirme aşamasındaki filmleri uluslararası alanda tanıtılacak.

22-26 Haziran tarihleri arasında 8 bin 500 sinema profesyoneli ile 250 satış temsilcisini buluşturacak festivalde, TRT ortak yapımı "Ceviz Ağacı" filmi festival kapsamında düzenlenen market gösterimi arasında yer alacak. Film bugün 19.30'da gösterimde olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli ve TRT ortaklığı ile çekilen ödüllü "Omar ve Biz" filmi de tüm dünyanın beğenisine sunulacak.

Bu yıl film yarışmasının yapılmayacağı "Cannes Online" ismiyle düzenlenen ve 60 ülkenin yer aldığı festivalde TRT ortak yapımları dışında, "7. Koğuştaki Mucize", "Biz Böyleyiz", "Deliler" ve "Ailecek Şaşkınız" gibi Türk Filmleri de sinemaseverlerle paylaşılacak.