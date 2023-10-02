TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller bugün sahiplerini bulacak

Gençleri farklı ve kaliteli içerik üretmeye teşvik etmek, özgün düşünceyi ödüllendirmek, eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak...

TRT, bu hedeflerle geleceğin iletişimcilerine destek olmayı sürdürüyor.

13 kategoride ödül verilecek

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na binlerce başvuru yapıldı.

Medya profesyonelleri, finalistleri belirlemek için eserleri tek tek değerlendirdi.

13 kategoride 48 üniversiteden 172 öğrencinin hazırladığı 129 çalışma finale kaldı.

TRT'nin önemli isimleri yayıncılık deneyimlerini gençlerle paylaşıyor

Finalistler, Ankara'da bir araya geldi. Finalistler, 'Geleceğin İletişimcileri Haftası' etkinlikleri kapsamında TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde, alanında uzman isimlerin bulunduğu söyleşilere katıldı.

Sosyal medya yönetimi, video kurgu, iletişim kampanyası ve animasyon başta olmak üzere birçok atölye çalışmasında yer aldılar.

Finalistler, 15 Temmuz Millet Stüdyosu'nu ve rejiyi de gezdi. Stüdyo ve haber spikerliği hakkında bilgi aldı.

Ödül töreni bu akşam

Hafta boyunca yükselen heyecan, bu akşam, ödül kazanan eserlerin açıklanmasıyla son bulacak. Arı Stüdyosu'nda yapılacak ödül töreni, TRT 2'den canlı yayımlanacak.