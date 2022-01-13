TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzon'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" isimli sinema filmini bir grup milletvekiliyle birlikte seyretti.

"İzlememiş olanlara mutlaka izlemelerini öneririm"

Film ardından duygularını paylaşan Şentop, şunları söyledi:

"Filmin esas aldığı gerçek hikaye çok önemli. Ağırlığı, duygu yoğunluğu olan hikaye o. Şüphesiz zaman zaman şehit haberleri alıyoruz, üzüntü duyuyoruz fakat her bir şehidimizin şehadetinin arka planında çok önemli bir hayat var, yaşanmışlık var. Onun arka planı, onun derinliği bu filmde yansıtılıyor. O bakımdan izlememiş olanlara mutlaka izlemelerini öneririm. Hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Ölüm var sonunda, şehitlik var ama onun arka planını görebilme, bir insan hayatı içerisinde bunu somutlaştırma bakımından çok önemli. Burada başta Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz."

Türkiye'nin bağımsızlığı, istiklali ve istikbalinin şehitlerin sayesinde temin edildiğini belirten Şentop, iki şehadetin hikayesini anlatan filme emeği geçenlere teşekkür etti.