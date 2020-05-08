Tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz’in Bodrum’u' olarak adlandırılan Sinop, yer altı zenginliğiyle de öne çıkıyor. Kentte, Ada Mahallesi’nde, içerisinde Kral Mitridat’ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor.

Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte, 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu. Bazı noktalarında tahribatlar olan tünel, şehir merkezine doğru ilerliyor.

Sahil kısmında başlayan tünelin, Balatlar Kilisesi ve oradan da diğer tünellere bağlandığı değerlendiriliyor. Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kral Midridat kimdir?

Kral Midridat, Pontus kralı olarak Anadolu'da M.Ö. 120-M.Ö. 63 yıllarında hüküm sürdü. Roma Cumhuriyeti'ne karşı en başarılı ve zeki düşmanı sayıldı. Küçük yaşta öz annesinin kendisini zehirlemek istemesinden dolayı çeşitli zehirler geliştirdi.

Midridat, tarihte ilk biyolojik silahları kullanan kişi. Düşmanlarının yemeklerine kendi yaptığı zehirleri katarak ölmelerini sağladığı biliniyor.