Afyonkarahisar'da bulunan Sultan Alaaddin Kervansarayı ve Çay Kervansarayı olarak da bilinen Taşhan'ın, 13. yüzyılda Ebul-Mücahit Yusufhan tarafından Mimar Mehmet oğlu Oğul Bey'e yaptırıldığı biliniyor.

[Fotoğraf: AA]

12 ayak üzerinde tonoz örtülü, kagir yapısı ve kare planlı Anadolu Selçuklu dönemi mimarisiyle dikkat çeken kervansarayın mimarının simgesi olan "pars" arması, giriş kapısının üzerinde yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Uzun yıllar kervan yollarının uğrak mekanı olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2016'da restorasyonu tamamlanan Çay Kervansarayı, bugün Taşhan Aile Çay Bahçesi olarak hizmet veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güler, Çay ilçesindeki tarihi Sultan Alaaddin Kervansarayı'nın kuzey-güney kervan yollarının ara yol güzergahının ana konaklama noktasında yer aldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

2016'da restorasyonu yapıldı

Sultan Alaaddin Keykubat zamanında yapımına başlanan kervansarayın 3. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde bitirildiğini belirten Güler, şöyle konuştu:

"Sultan Alaaddin Kervansarayı, aslında 3 yapıdan oluşan külliyenin birimlerinden bir tanesi. Külliye de, medrese, cami ve kervansaray şeklinde. Tarihi misyon içerisinde kervansarayların fonksiyonları bakımından önemli. Buraların işletilmesinde aktif rol alan birim de vakıflar. Selçuklu ve Osmanlı devletleri zamanında da bu Sultan Alaaddin Kervansarayı vakıflarca işletilmiş."

[Fotoğraf: AA]

Sultan Alaaddin Kervansarayı'nın tarihi misyonunu tamamladığını vurgulayan Güler, "Bu mekanımıza yeni bir misyon bulamadığımızdan uzun yıllar bakımsız ve atıl bir vaziyette kalmış. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2000'li yıllarda başlatılan büyük onarımlar sayesinde 2016'da kervansarayın restorasyonu bitirildi. Taşhan, bugün kervansaray olarak değil de insanların dinlenebileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve çay içebilecekleri bir mekan haline geldi" dedi.

Kaynak: AA