Avrupa'nın en prestijli kültür ve sanat etkinlikleri arasında gösterilen Saraybosna Film Festivali 29'uncu kez kapılarını açtı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında gerçekleştirilen açılış töreninde sinemaseverler yerlerini aldı.

Dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncular görkemli açılışta kırmızı halıdan geçerek hayranlarını selamladı.

Açılışa misafir olarak katılan dünyaca ünlü müzisyen Bono Vox büyük ilgi gördü.

Bir hafta boyunca devam edecek olan film şöleni 'Kiss the Future' belgeselinin gösterimiyle başladı. Film Bosna savaşı sırasında yaşanan Saraybosna kuşatmasında halkın verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Festival kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü, bu yıl sinemaya verdiği büyük katkıdan dolayı ABD'li yönetmen Mark Cousins'a verildi.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Mevlana Celalettin-i Rumi dizisi festivalin ikinci gününde sinemaseverlerle buluşacak.

Dizinin başrol oyuncularının katılacağı galada dizinin ilk bölümü gösterilecek.

Festivalin ana yarışma seçkisinde 49 film yarışacak.

TRT'nin ortak yapım projeleri de festivalde yerini alacak.

TRT ortak yapımı "Hep 33 Yaşında" belgeselinin özel gösterimi yapılacak. Türk İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıla yayılan hikayesini konu alan film izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında düzenlenen 'work in progress' bölümünde TRT ortak yapımı Kanto filmi temsil edilecek.

Bir hafta boyunca sinemaseverlere keyif dolu anlar yaşatacak etkinlikte son bir senede Doğu Avrupa ve Balkanlar’da üretilmiş en iyi filmlere yer verilecek.

Festival 18 Ağustos'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.