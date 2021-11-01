Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: DHA]
Bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.
56 yaşındaki Semra Dinçer bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.
Dinçer'in ölümünü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.
"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."
Dinçer, Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde de yer almıştı.
Etiketler: Kanser Sosyal Medya
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