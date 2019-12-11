Muğla Sidyma Antik Kenti Araştırma Başkanı Prof. Dr. Fatih Onur, antik Likya bölgesinde yaptıkları yüzey araştırmada çeşitli yazıtlara ulaştıklarını söyledi.

Onur, buna göre antik kentin yakınlarındaki Dereboğazı Mezarlığı'nda bulunan miltaşlarından ilkinin Commodus döneminden olduğu, yolların onarımının Vali C. Pomponius Bassus Terentianus denetiminde gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bin 500 yıllık hastane yazıtı

Yazıtlar arasında Sidyma ve civarındaki çeşitli köylerde Hristiyanlık döneminden bir hastaneye ait vezinli bir yazıtın yer aldığını aktaran Onur, şunları söyledi:

"Antik kente yakın Ge Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan ve bölgede ilk kez rastlanılan hastane yazıtında, yabancılara ve kendisini hasta hissedenlere yönelik sözler yer alıyor. Beşinci ya da altıncı yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz bin 500 yıllık yazıt, olasılıkla konukevi ya da bakımevinin varlığını gösteriyor. Yazıtta, 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere' cümleleri bulunuyor."

[Fotoğraf: AA]

Bölgede daha önce bir hastaneye ait yazıtın bulunmadığını ifade eden Onur, söz konusu hastane ya da hasta bakım yerinin nerede olduğuna ve yazıtın da nereden getirildiğine dair bir bilginin olmadığını belirtti.

Bin 800 yıllık "Dostlar" yazılı mezat yazıtı

Ayrıca çalışmalarda altı yeni mezar yazıtı da bulunduğuna dikkat çeken Onur, en ilginç olanın ise "Dostlar" diye başlayan yazıt olduğunu söyledi.

Bunun bin 800 yıllık bir yazıt olduğunun düşünüldüğünü anlatan Onur, "Yazıtın bir arkadaş grubuna ait olduğu bilgisine ulaşıldı. 'Dostlar' kelimesiyle başlayan yazıtta, ölen kişinin ve onun cenaze işlemlerini yapan arkadaşlarının isimleri yer alıyor" dedi.

Kaynak: AA