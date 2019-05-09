Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve tenor Murat Karahan'ın proje yaratıcısı olduğu "Yeniden Doğuş" operası, bir Türk bestecinin imzasını taşıyor.

Tevfik Akbaşlı'nın bestesini ve librettosunu yaptığı operaya, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ses verecek.

Eserin dünya prömiyeri, Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak üzere İstanbul'dan Samsun'a Bandırma Vapuru ile yola çıktığı 16 Mayıs'ta, Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

130 kişilik ekip sahne alacak

Opera için koro, solist, orkestra ve bale sanatçılarından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip sahnede olacak.

"Yeniden Doğuş" operasının genel sanat yönetmenliğini de yürüten Murat Karahan, DOB olarak çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Milli Mücadele'yi anlatan bir opera hazırladıklarını anlatan Karahan, eserin provalarının sürdüğünü belirtti.

"Çok tarihi, önemli, değerli bir akşam olacak"

Eserin izleyenleri çok etkileyeceğine inandığını vurgulayan Karahan, "Gerçekten çok güzel müzikler. Muhtemelen içerden ağlamadan çıkacak kimse olmayacak" dedi.

Karahan, Samsun Devlet Opera ve Balesinin prodüksiyonu olan operaya, İstanbul DOB sanatçılarının da destek verdiğini anlattı.

"Tüm izleyicilerimizi bekliyoruz. Yine çok tarihi, önemli, değerli bir akşam olacak."

Büyük kurtuluş mücadelesini anlatan eseri olabildiğince çok sanatsevere ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Karahan, gelecek sanat sezonunda "Yeniden Doğuş"u turnelerle farklı şehirlere taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: AA