Mardin'in doğal sabunları ilgi çekiyor

Mardin'e gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği doğal sabunlar, renkleri ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sabun üreticisi Necmettin Yüksel, dede mesleği sabunculuğu 35 yıldır yaptığını söyledi.

İşe bıttımdan yapılan sabunla başladıklarını, ilginin çoğalmasıyla çeşitleri artırdıklarını belirten Yüksel, "Bir iki çeşitle başladık. Şu an 255 çeşit sabunumuz var. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Örneğin bıttım kepeğe, çörek otlu saç dökülmesine, eşek sütü sabunu sivilceye, katran mantar ve egzamaya iyi geliyor. En çok tercih edileni ise bıttım sabunu" dedi.

Yüksel, yöre sabununda kimyasal maddenin yer almadığını anlatarak, yurt dışından talep edenlere de ürünleri kargoyla gönderdiklerini söyledi.

"Eşek sütü son yılların bir mucizesi"

Sabun üreticisi Funda Aksan ise, iş yerinde 50'den fazla çeşit el yapımı ve bitkisel sabun bulunduğunu vurguladı.

Aksan, şehre gelen ziyaretçilerin sabun satın aldığından bahsederek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda eşek sütünden yapılan sabunlara müşteriler büyük ilgi gösteriyor. Herkesin saç ve cilt yapısı farklı. En meşhur yöresel sabunumuz bıttım sabunu. Saç dökülmesi, kepek sorunları ve cilt bakımı için birebir. Eşek sütü ise son yılların bir mucizesi. Güzellik sabunu diyebiliriz, saç ve cilt bakımı, hücre yenilenmesi, kırışıklığı giderme gibi bir çok özelliği var. Bu sabun eşek sütü ve zeytin yağı kullanılarak yapılır."

Kaynak: AA