Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenlerin yöneldiği yeni hobilerden biri de nostaljik plaklar oldu.

Nostaljik müziğin en iyi araçlarından olan plakların satışı ise, müzik sektöründe her geçen gün etkisini gösteren dijitalleşmeye rağmen yükselişe geçti.

[Fotoğraf: AA]

Plak satışlarının yükselişe geçmesinin bir diğer nedeni olarak da dizi ve filmlerde kullanılan nostaljik müzikler gösteriliyor.

Plak satıcıları durumdan memnun

Salgının plak satışlarını düşüreceğinden endişelenen esnaflar, artan plak satışlarından son derece memnun.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye’nin en büyük yabancı plak seçkisini elinde bulunduran plakçı Vedat İspir, yaklaşık 30 yıldır içinde bulunduğu piyasada satışları hem antika pazarında hem de çevrim içi olarak yapıyor.

İspir, eski sanatçıların revaçta olduğunu vurgulayarak Ferdi Özbeğen şarkılarına ilginin arttığını ve elindeki stokların tükendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Artık taş plak üretilmiyor

Taş plak üretiminin 1800’lü yıllarda başlayıp 1950’li yıllarda sona erdiğini açıklayan İspir, Türkiye’de plak fabrikasının bulunmaması nedeniyle yeni dönem plaklarının çoğunlukla yurt dışında basıldığını söyledi.

Plak alırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi veren İspir, en kötü plağın 8 kondisyon olması gerektiğini vurguladı ve diğer plaklarda sorun yaşanabildiğinin altını çizdi.