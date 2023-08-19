Konya'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Merkez Meram ilçesindeki Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde beğeniye sunulan sergi, sanatseverler tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Sergiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Müftüsü Ali Öge, merkez ilçelerin belediye başkanları, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Selman Özboyacı ile Albayrak Grubu'nun yöneticileri de gezdi.

Albayrak Grubu'nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen sergi, İslam sanatlarında kıymetli bir yeri olan hat sanatını yaygınlaştırmak için her yıl farklı bir temayla eserleri bir araya getiriyor.

Bu yıl "Kelime-i Tevhid" temasıyla hazırlanan sergi, İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep'in ardından Konya'da beğeniye sunuldu.