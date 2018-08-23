Kırklareli peyniri 16 ülkede sofraları lezzetlendiriyor

Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünde yetişen inek ve koyun sütlerinden üretilen, ayrıca aromasıyla öne çıkan Kırklareli peyniri, başta Katar, Irak, ABD ve Lübnan olmak üzere 16 ülkede sofraları lezzetlendiriyor.

Istranca eteklerindeki zengin bitki örtüsünde beslenen Kırklareli kıvırcığı koyunu ve ineklerden elde edilen sütlerle üretimi gerçekleştirilen peynire ilgi her geçen gün artıyor. Ünü Türkiye'yi aşan peynir, pek çok ülkenin sofrasında yer buluyor.

Hammaddesindeki sütün aromasıyla ön plana çıkan Kırklareli peyniri, 16 ülkeye ihraç ediliyor.

Turistler peynir almadan dönmüyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, şehirde üretilen peynirin markalaşması için başlattıkları çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi.

Kırklareli peynirinin lezzetinin yurt içinde çok iyi bilindiğini belirten Ilık, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin peynir almadan dönmediklerini anlattı.

Peynirin yurt dışında da önemli bir pazarı olduğunu vurgulayan Ilık, şöyle konuştu:

"Kentimizden geçen yıl 24 milyon 226 bin 548 dolarlık süt ve süt ürünü ihraç edildi. Avrupa standartlarında ürettiğimiz süt ve süt ürünlerimizi birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Süt ve süt ürünlerimizi bir marka haline getirmek istiyoruz. Bizim amacımız tüm dünya açılmak."

Başkan Ilık, ABD'den Katar'a, Irak'tan Lübnan'a birçok ülkeye ihraç edilen peynirin ihracatının daha da artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Coğrafi işaret için adım

İhracatın daha da artırılması açısından markalaşmanın önemini bildiklerinden bahseden Ilık, kısa süre içerisinde meşhur Kırklareli peynirinin coğrafi işaretlemesini yaptıracaklarını belirtti.

Ilık, "Coğrafi İşaret Tescili"nin alınması çalışmalarının hızlandırıldığını ve tescilden sonra daha geniş coğrafyalara ulaşacaklarını düşündüklerini anlatarak şunları söyledi:

"Peynirimize ilgi çok yoğun. Bu nedenle biz de markalaşmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Artık marka olmadan, ihracatta ilgi de istenilen düzeyde olmuyor. Bizim peynirimize ise tam tersine markalaşmamasına rağmen ilgili çok büyük. Bu nedenle markalaşmada geç kalmamak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Yaklaşık 1 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' almak için gerekli başvurularımızı yaptık. İnanıyoruz ki olumlu sonuç alacağız. Böylelikle kentimize de katma değer sağlamış olacağız."

Peynirin yapım aşamaları

Sütün maya ile pıhtılaşmasından oluşan peynir zahmetli bir yoldan geçerek sofralara geliyor.

Yağ oranı standardizasyon işlemi ile başlayan sütün peynir yolculuğu pastörize işlemiyle devam ediyor. Soğutma, mayalama sonrası pıhtısı beklenen süt süzülmesi sonrası tuzlama işlemine tabi tutuluyor. Salamurası peynirin çeşidine göre yapılan peynir, daha lezzetli olması için soğuk hava depolarına alınıyor.

Kaynak: AA