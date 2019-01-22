Bursa'da yaşayan 21 yaşındaki Yıldız Yılmaz, sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak 7 yaşına geldiğinde, Yıldız'a Duchenne Muskular Distrofi (DMD) kas hastalığı teşhisi konuldu.

Zamanla yürüme yetisini kaybetti Yıldız. Yoğun bakım odasıyla 15 yaşında tanıştı.

"Annem bana hep 'yaka gülüm' der. Yakasından hiç ayrılmadım ama yoğun bakımda hastalık nedeniyle ayrılmak zorunda kaldık. Bu süreçte psikolojik olarak güçlük çektim. Can sıkıntımı sürekli dile getirdiğim için annem de bir gün kantinden kuru boya ile resim defteri almış."

Kuşlar ona özgürlüğü anımsatıyor

Yıldız'ın yoğun bakım odasında tanıştığı bu set, yeteneklerinin kapısını araladı. En çok kuş resmi yapmayı seven Yıldız, şimdiye kadar 5 sergi açtı. Şimdilerde ise, yazdığı kitabın heyecanını yaşıyor ve kendisi gibi hasta olanlara umut vermeye çalışıyor.

Kuşların ona özgürlüğü anımsattığını söyleyen Yıldız, "Bazen kuşların kanadında gezdiğimi hayal ediyorum" diyor.

Kaynak: TRT Haber, AA