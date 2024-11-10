İzmir ziyaretlerinde kaldığı ev, müze olarak Büyük Önder'in anılarını yaşatıyor

Konak ilçesi Kordonboyu'nda yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Atatürk Müzesi'nde Atatürk'ün anısını yaşatan ve cumhuriyet tarihine tanıklık eden objeler sergileniyor.

Konut olarak 1875-1880 yıllarında Osmanlı ve Levanten mimarisi karışımıyla inşa edilen bina, İzmir'in işgali sırasında Yunanlar tarafından kullanıldı. Bina, 1922'de kentin düşman işgalinden kurtarılmasıyla sona eren Kurtuluş Savaşı'nın ardından kamulaştırıldı.

İzmir ziyaretlerinde konaklaması için düzenlenerek Atatürk'e tahsis edilen bina, ölümünün ardından 1941 yılında restore edildi ve İzmir Atatürk Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Atatürk'e ait kişisel eşyalar, mobilyalar, giysiler, silahlar ve fotoğrafların sergilendiği müze, dönemin kültürünü, Atatürk'ün sanatsal zevkini ve yaşam tarzını yansıtıyor.

İki katlı müzenin giriş katında Kurtuluş Savaşı'nı anlatan sinevizyon odası, Atatürk ve silah arkadaşlarının silikon heykellerinin yer aldığı çalışma salonu ve kütüphane bulunuyor. Yine giriş katta Atatürk'ün özel eşyalarından olan, İzmir Körfezi'nde kullandığı kayığı sergileniyor. Birinci katta ise Atatürk'ün çalışma, yatak, misafir, yaver, bekleme ve kabul odası ile kütüphane, yemek odası ve banyo yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Son ziyareti, İran Şahı Rıza Pehlevi ile oldu"

İzmir Müze Müdürü Cengiz Topal, Atatürk'ün İzmir ile arasında özel bir bağın olduğunu söyledi.

Topal, Atatürk'ün 17 Şubat 1923'te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde binada kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir İktisat Kongresi'nde Atatürk'ün burayı çalışma mekanı olarak kullandığını ve burada kaldığını biliyoruz. Bina, 1926 yılına kadar otel olarak kullanılıyor. 1926'da İzmir Belediyesi, burayı satın alıyor ve Atatürk'e hediye ediyor. Atatürk, 1930-34 yıllarındaki bütün İzmir ziyaretlerinde burada kalıyor ve son ziyareti de 22 Haziran 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi ile oluyor. Bina 1941 yılında müzeye dönüşüyor."

[Fotoğraf: AA]

Topal, müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2015'te restore edilip yeni düzenlemesiyle ziyarete açıldığını dile getirerek, "Müze, her gün ziyarete açık. Özellikle öğrencilerimizin yoğun ziyareti oluyor. 2023'te 210 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl ise yılbaşından bu güne kadar 160 bin kişi ziyaret etti." dedi.

Müzenin günlük ziyaretçi sayısı, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi özel günlerde 10 bine kadar çıkıyor.