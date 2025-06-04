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Kültür-Sanat
AA 04.06.2025 10:56

Göbeklitepe'yi 5 ayda 321 bin kişi ziyaret etti

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi son 5 ayda 321 bin kişi ziyaret etti.

Göbeklitepe'yi 5 ayda 321 bin kişi ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın turizmde ziyaretçi sayısı yönünden başarılı bir yıl yaşadığını belirtti.

Önceki yıla göre kentteki ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti;

Son iki yılın ardından 2025 yılında ziyaretçi sayımızı önemli ölçüde arttırmış bulunuyoruz. Göbeklitepe'yi geçtiğimiz yıl ilk 5 aylık dönemde 236 bin kişi ziyaret ederken bu sayı 2025'te 321 bine ulaşmış durumda.

Göbeklitepe'yi 5 ayda 321 bin kişi ziyaret etti

Aynı şekilde ilimizdeki müzelerin ziyaretçi sayıları da 80 binden 147 bine yükseldi. Bu günlerde de otel doluluk oranlarımız çok yüksek seyrediyor ve Kurban Bayramı tatilinde şehrimiz yine çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu umut verici tablo karşısında Şanlıurfa'da turizmin daha hızlı ve istikrarlı şekilde yükselmesi için şehrimizin her yönüyle turizme hazırlanmasının önemi bir kat daha artıyor.

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