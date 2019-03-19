"Sigrafitto", iğne ile seramik, karo, fayans veya granit üzerine sır üstü seramik boyası uygulandıktan sonra kazımalarla resim ve şekiller yapma sanatı olarak biliniyor.

Dumlupınar Üniversitesi Seramik Bölümünde "sigrafitto" ile tanışan 42 yaşındaki sanatçı Betül Erpolat, yaklaşık 25 yıldır bu tekniği kullanarak tablolar yapıyor.

Selçuklular döneminde daha çok tabak, kase gibi mutfak eşyalarına uygulanan teknik ile bugün seramik, karo, fayans ya da granitin üzeri iğneyle kazınarak portre, manzara veya çeşitli şekiller yapılarak tablolar oluşturuluyor.

"Yeni bir soluk getirmekten gurur duyuyorum"

Betül Erpolat, 1992 yılında başladığı seramik bölümünde sigrafitto eğitimi alan ilk öğrencilerden olduğunu söyledi.

Zamanla bu sanatta çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve kendisini geliştirerek farklı teknikleri uygulamaya başladığını belirten Erpolat, şöyle konuştu:

"Sigrafitto, Selçuklu döneminde yaşayan geleneksel bir sanat. O dönem çokça eserler verilmiş. Bu sanat Osmanlı ve cumhuriyet döneminde çok yaygın olmadığı için İtalyanlar bu sanata sahip çıkmışlar. İsmi de zaten buradan geliyor. Sigrafittonun bizdeki adı esasen "kaşıtıraş"tır. Bu alanda çalışmaya başladığımdan beri, sanatın bizdeki adıyla bilinmesi ve anılması için çalışıyorum. Bu sanat genelde seramiklerde sır üstü dediğimiz şekilde uygulanır. Bu sanat alanında yenilikler yapmak adına verdiğim mücadele sonucunda yaklaşık 6 yıldır sır altı dediğimiz yöntemle dünyada ilk defa renkli tablolar yapmayı başardım. Bir yenilik, yeni bir soluk getirmekten gurur duyuyorum."

Milyonlarca iğne darbesi

Erpolat, sigrafittoyu "bir sabır sanatı" olarak nitelendirdi. Bu sanatla uğraşmak için öncelikle sabırlı olmak gerektiğini vurgulayan Erpolat, şunları söyledi:

"Bir şekli oluşturmak haftalar hatta aylar alabiliyor. Milyonlarca iğne darbesiyle şekiller oluşuyor. Bu sanat, seramiğin iğnelenmesi olarak yapılıyor. Çalışma yaparken adeta iğne ile kuyu kazıyorum. Yaptığım çalışmalar, özellikle siyah beyaz olan tablo ve diğer eserler ilk bakışta kara kalem çalışması sanılıyor ancak eserler yakından incelendiğinde her birinin milyonlarca iğne darbesiyle şekillendiği fark ediliyor."

Erpolat, sigrafittonun yaygınlaşması için zaman zaman kurslar düzenlediğini ve eğitimler verdiğini anlattı.

Yurt içi ve dışında çok sayıda kişisel sergi açtığını, karma sergilere katıldığını belirten Erpolat, "Kütahya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illerde kişisel sergiler açtım. Yurt dışında da Litvanya'da bir kişisel sergi açtım. Yıl içinde en az 3-4 sergi açıyorum. Bunun yanında birçok ilde sanat alanında düzenlenen eğitimler, workshoplar ve fuarlara da katılarak bu sanatı anlatıyorum" dedi.

Kaynak: AA