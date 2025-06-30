Fuat Sezgin'in koleksiyonu dijital erişime açılıyor

24 Ekim 1924'te Bitlis'te dünyaya gelen Fuat Sezgin'in 1951 yılında Ankara İlahiyat’ta “Dogmatik İlimler” kürsüsünde başlayan asistanlığı, askerlik dönüşü kısa süreli Tefsir bölümü asistanlığı ile devam etti.

Daha sonra 1953’te naklolduğu İstanbul Üniversitesi’nde de asistanlığını sürdürdü. Bu dönemde bir süre M. Hamidullah’ın asistanlığını da yaptı.

Sezgin, bir gün üniversiteye giderken aldığı gazetede, Milli Birlik Komitesinin aldığı kararla üniversitelerden uzaklaştırdığı "147'likler" olarak bilinen zararlı akademisyenler arasında yer aldığını öğrendi.

Alanının en kapsamlı eseri: 18 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi

Kendisine daha önce yurt dışından yapılan teklifleri vatanına bağlılığı dolayısıyla reddeden Sezgin, bu karar sonrasında Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek zorunda kaldı. Frankfurt Üniversitesinde misafir doçent olarak ders vermeye başlayan Sezgin, Cabir bin Hayyan üzerine hazırladığı tez sonrasında 1966 yılında profesör oldu.

Fuat Sezgin, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olarak gösterilen Arap-İslam Bilim Tarihinin ilk cildini 1967'de tamamladı. Sezgin, 18. cildi yazarken 30 Haziran 2018'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

181 eserlik koleksiyon

Arkasında büyük bir ilmi mirası bırakan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yazma eserler koleksiyonu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) tarafından erişime açılıyor.

143'ü yazma, 37'si matbu olmak üzere toplam 181 eserden oluşan koleksiyon, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve Süryanice dillerinnde oluşan yapıtlardan oluşuyor.

Hem klasik İslam ilimleri hem de bilimler tarihi açısından dikkate değer bir çeşitlilik ve zenginliğe sahip koleksiyonda doğa bilimleri, dilbilim ve edebiyat da önemli bir yer tutuyor. Nadir matbu Osmanlıca eserlerde ise sözlükler, edebî eserler, sanat ve sosyal bilimlere dair yayınlar göze çarpıyor.

Dikkat çekici eserler yer alıyor

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, koleksiyonun içeriğini ve özelliklerini TRT Haber'e anlattı.

Yılmaz, 181 eser dijitale aktarıldığını ifade ederek, "Yazma eserlerde Arapça dili büyük ölçüde baskın. Farsça ve Osmanlı Türkçesi eserler ise bölgesel üretim geleneklerine işaret ediyor. Nadir matbu Osmanlıca eserlerde Arapçanın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Almanca ve Türkçe gibi dillerde de eserler bulunmaktadır." dedi.

Yılmaz, koleksiyonda özellikle edebiyat, dilbilim ve sanatlar gibi alanların yanı sıra farklı İncil baskılarının da dikkat çektğini söyledi.

Koleksiyonda en eski tarihli yazma eserin 1369 yılında yazıldığını söyleyen Yılmaz, önümüzdeki dönemlerde farklı koleksiyonların da dijitalleştirilerek erişime açılacağını aktardı.

Koleksiyona nasıl erişilecek?

Koleksiyonun katalog bilgileri ve eserlerin tamamının dijitali bugünden itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) çalışmasıyla "yek.gov.tr" adresinde erişime açılacak.