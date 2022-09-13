Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, hayatına son verme kararı alan Godard, yasalarında ötenaziye izin veren İsviçre'nin Rolle kentindeki evinde öldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Godard'ın "ulusal bir hazine" ve "dahi" olduğunu ktardı.

Godard'ın 1960'da vizyona giren ilk uzun metrajlı filmi Breathless, çarpıcı tarzıyla "yeni dalga sinemasının" kült bir klasiği oldu. Yeni dalga sineması, geleneksel sinema anlayışına eleştirel yaklaşan bir akım olarak öne çıktı.

Jean-Luc Godard, devam eden yıllarda önemli eserlerle dünya sinemasında adından sıkça söz ettirdi.