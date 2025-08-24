Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 24.08.2025 07:11

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da sevenleriyle buluştu

Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden biri olarak gösterilen Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbul’da verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Sami Yusuf konserde, yeni albümünü de ilk kez dünya sahnesine taşıdı. Konserden elde edilen gelirin bir kısmı Gazze’ye bağışlanacak.

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, İstanbul'da sevenleriyle buluştu

Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 25 bin kişinin izlediği konserin başında Türkçe bir konuşma yapan Sami Yusuf, şunları söyledi:

"Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Türkiye'yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız. Türkiye, insanlık daima yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun."

Yeni albümünü ilk kez İstanbul konserinde tanıttı

Yusuf, konserde dünyanın farklı yerlerinden harika müzisyenlerle sahne almanın büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, "İstanbul ve bu ülke kalbimin derinlerinde" ifadesini kullandı.

Konserde sanatçıya Çin, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan ünlü sanatçıların yanı sıra vokallerde Türkiye'den İbrahim Suat Erbay, Çiğdem Gürdal, Ahmet Yağmur Kucur ve Çiğdem Yarkın eşlik etti.

Sami Yusuf, 2019'da çıkardığı ve çokça beğenilen "Nasimi" parçası ile konserin açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca aynı parçayla konser sonunda bis yaptı.

Toplam 75 kişilik bir orkestrayla sahne alan sanatçı, yeni albümü "Ecstasy"i de ilk kez bu konserde tanıttı.

Her biri bu konsere özel düzenlenerek seslendirilen eserler arasında mehter müzisyenlerinin de eşlik ettiği "Between Sea and Sky", Mevlana ve Yunus Emre'nin sözlerinden esinlenen, katmanlı ritim ve melodilerle "In That Ocean", İspanyol şiirlerinin öne çıktığı ve Sami Yusuf'un ilk kez İspanyolca söylediği "Eterna" ve "Amada" parçaları yer aldı.

Bu iki parçaya flamenko sanatçısı Moro eşlik etti.

Konser gelirinin bir kısmını Gazze'ye bağışlayacak

Yusuf, Fuzuli'nin sözleriyle bestelediği "The Meeting" (Buluşma) adlı eserini de Gazze'ye ithaf etti.

İş, siyaset, müzik ve kültür sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin ilgi gösterdiği konseri izlemeye gelenler arasında Mazhar Alanson ve Orhan Gencebay da yer aldı.

Konser gelirinin bir kısmı, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

ETİKETLER
Gazze İstanbul
Sıradaki Haber
Aigai Antik Kenti'nde Demeter'e adanmış tapınak gün yüzüne çıkarılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
Kaza yapan yolcu minibüsü bahçe duvarında asılı kaldı
07:39
Yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
07:20
Yemen'de sel felaketi: Ölü sayısı 7'e yükseldi
06:21
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
03:48
Bakan Yerlikaya: Gazze'de kahkahaları susturulan çocuklar var
01:26
Samsun-Ankara kara yolunda tır şarampole devrildi
Harran'ın kubbeli evleri mimarisiyle kavurucu sıcakta serinlik yaşatıyor
Harran'ın kubbeli evleri mimarisiyle kavurucu sıcakta serinlik yaşatıyor
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ