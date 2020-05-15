Urduca dublajlı olarak Pakistan'da yayınlanmaya başlanan dizi için açılan hesap, 16 günün sonunda 2 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

Türkiye'de ve birçok ülkede rekor kıran yapım, ramazan ayında Urduca olarak Pakistan'da gösterilmeye başlandı. YouTube kanalının 28 günde en çok takipçi kazanan hesap olması için 6,62 milyon takipçiye ulaşması gerekiyor.

"Pakistan'da oluşturduğu etki inanılmaz"

YouTube kanalının 16 günde 100 milyondan fazla gösterim elde ettiği açıklanırken, TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'da oluşturduğu etkinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Akgüç, yapımın gerçek bir hikayeye dayalı olduğunu ve bu yönüyle klasik Hollywood süper kahramanlarından ayrıldığını anlatarak, "Dizi, dünyaya değer temelli içeriklerle ilham vermenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi" dedi.

Sosyal medyada kanalın takibine yönelik başlatılan #ErtugrulYouTubeRecord etiketinden de bahseden Akgüç, "Serinin zaten şaşırtıcı olan YouTube başarısını geliştirmeyi ve kampanyayla küresel çapta hayranlarımızı bir hedefte birleştirmeyi umuyoruz" sözlerini kullandı.

"Pakistanlıların büyük çoğunluğuna ulaştırmaktan dolayı mutluyuz"

PTV Genel Müdürü Amir Manzur ise, dizinin devlet televizyonunda yayınlanmasının Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bir rüyası olduğuna dikkat çekerek, "PTV olarak Han'ın İslam dünyasının en önemli yapımını Pakistanlı izleyicilerle Urduca olarak buluşturma rüyasını gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz" dedi.

Manzur, sosyal mecralar ve reyting ölçümlerinde ortaya çıkan yüksek izleyici sayısının PTV'nin gücü yanında TRT yapımlarının kalitesini de gösterdiğini belirtti.

Yapımın Urduca olarak Pakistanlılarla buluşmasını anlatan Manzur, "İzleyicilerin dizideki ihtişamı görmelerini, Müslümanların nasıl adil olduklarını ve dünyayı uzun yıllar yöneten Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl kurduklarını anlayabilmeleri için diziyi Urduca dublajlı olarak Pakistanlıların büyük çoğunluğuna ulaştırmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Günde 3 kere yayınlanıyor

Şu ana kadar 18 bölüm yayınlandığını ve bu bölümlerin YouTube'da 100 milyondan fazla izlendiğini söyleyen Manzur, gelecek günlerde yeni rekorlar kırılacağına inandığını da anlattı.

Han'ın talebiyle geçen yıl TRT ile anlaşan PTV, Ramazan ayının başlamasıyla her gün yeni bölüm yayınlayarak Diriliş Ertuğrul'u Pakistanlı izleyicilerle buluşturmuştu.

Pakistan'ın tamamında izlenebilen PTV'de dizi, günde biri yeni 2'si tekrar olmak üzere üç kere yayınlanıyor.