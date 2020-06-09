Şanlıurfa'da Dağyanı Mahallesi'nde bulunan ve 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Germuş Kilisesi, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü. Define arayanların iç ve dışını kaçak kazılarla delik deşik ettiği kilise, viran haliyle harabeyi andırıyor.

Kilisenin bulunduğu Dağyanı Mahallesi'nin Muhtarı Halil Yıldız, define arayanların kazma, kürek ve iş makineleriyle gelip kazı yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalle halkı olarak kilisenin restore edilmesini istediklerini anlatan Yıldız, "Kilise büyük bir tarihe öneme sahip. Restore edilirse önemi daha çok artar. Bir süre önce burada iş makinesiyle bile kazı yapıldı. Defineciler yüzünden perişan olduk. Defineciler genelde gece saatlerinde kazıya geliyor. Biz kendi çabalarımızla bu kültürel mirası koruyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Turizme kazandırılmalı"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da kilisenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.

[Fotoğraf: DHA]

Dağyanı Mahallesi'nde iki kilise bulunduğunu ancak birisinin bakımsızlıktan yıkıldığını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Geride kalan klise malesef define arayışı nedeniyle harabeye çevrildi. Daha önce çevre düzenlemesinin yapılması için bir proje hazırlandı ancak uygulanamadı. Germuş Kilisesi gündüz bile definecilerin yağması altında. Biz tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan kilisenin korunarak turizme kazandırılmasını istiyoruz. Şanlıurfa 3 din için kutsal bir şehirdir. Germuş Kilisesi de Hıristiyanlık inancı noktasında önemli bir merkezdir ve yıkılmaması gerekiyor."