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Kültür-Sanat
TRT Haber 23.01.2024 15:24

Çocuklar için zeka geliştirici oyunlar ara tatilde TRT Bil Bakalım’da

TRT Bil Bakalım’da yayınlanan “15 Tatil Genç” ve “15 Tatil Çocuk” etkinlikleri ile çocuklar ücretsiz, reklamsız ve güvenilir bir şekilde zeka oyunları oynarken hem kaliteli vakit geçirecek hem de ara tatilde eğlencenin tadını çıkaracak.

Çocuklar için zeka geliştirici oyunlar ara tatilde TRT Bil Bakalım’da

Çocuklar için zeka geliştirici oyunlar arayanlar için “15 Tatil Genç” ve “15 Tatil Çocuk” etkinlikleri ara tatilde yayında olacak.

Sınırlı süreli yayınlanan bu etkinliklerle çocuklar ve gençler tatilde bilgilerini tazelerken oyun oynayacak ve hiç sıkılmadan vakit geçirebilecekler.

TRT Bil Bakalım ile öğrenmek daha eğlenceli

Çocuklar için zeka geliştirici oyunlar arayan ebeveynlerin doğru adresi, güvenilir, eğitici ve öğretici içerikleriyle TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Ekran başında geçirilen süre çocuklar için çok önemli ve kıymetli, bu nedenle ara tatilde gönül rahatlığıyla oynanabilecek birbirinden eğitici etkinlikler TRT’nin çok sevilen mobil oyununda kullanıcıları bekliyor.

Ara tatilde reklamsız, ücretsiz ve kesintisiz eğlence

Süreli etkinliklerin yanı sıra çocuklar için hazırlanan ve matematikten fen bilgisine, hayvanlardan bitkilere, bilimden sanata kadar her türden soruyu içinde bulunduran TRT Bil Bakalım’ın çocuklara özel kategorileri de kullanıcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Kendine özgü bir liderlik tablosu bulunan bu kategorilerde çocuklar akranları ile yarışabiliyor ve sıralamada yükselip adını birincilik tablosuna yazdırabiliyor.

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı Android'e indirmek için tıklayınız

TRT Bil Bakalım'ı Apple'a indirmek için tıklayınız

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor. 

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