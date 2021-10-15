2020 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı kapsamında, Eldivan yağlı çöreği, ilçeler bazında ilk coğrafi işaret belgesi alan yöresel ürün oldu.

Çöşdürme, nokul ve Eldivan ekmeği gibi isimlerle de anılan 'Eldivan yağlı çöreği'ne alınan coğrafi işaretle ürün kalitesi ve yerel üretim metodu bakımından standart sağlanacak.

Eldivan kirazı için de coğrafi ürün tescil başvurusu yapıldı.

Eldivan yağlı çöreğiyle birlikte Çankırı'nın toplam coğrafi işaretli ürün sayısı altıya yükseldi.