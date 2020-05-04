Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tiyatrolar da bundan etkilendi. Geçici bir süreliğine ziyaretçilerini sahnede karşılayamayacaklar. Ancak bu tiyatroyu dinlemenize engel değil. TRT Radyoları'nın Radyo Tiyatrosu ile sanatçıların sesi evlerinizde yankılanıyor.

'Radyo Tiyatrosu', 'Arkası Yarın', 'Gece Tiyatrosu' gibi geçmişten bugüne gelen TRT’nin klasik drama yapımları, tiyatro atmosferini evlere taşıyarak kültürel hayatın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Caddede İki Adam

Adem Kaşkaya'nın yazdığı ve Mazlum Kiper'in yönettiği Caddede İki Adam, 6 Mayıs Çarşamba günü 21.05'te TRT Radyo 1'de dinleyicileriyle buluşacak.

Tiyatronun efektörü Ersin Temelli, yapımcıları ise Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz. Caddede İki Adam'da; Zihni Göktay, İskender Bağcılar, Hikmet Körmükçü, Akasya Asıltürkmen, Oya Prosciler, Uğur Dilbaz ve Aybeniz Ece Uçan rol alıyor.

Aile fertlerinin meraklı çabasını anlatıyor

İsmail Bakir ve Selim Erkol... Uzun yıllardır arkadaşlar, emeklilik günlerini de cadde kenarında oturup geçenleri izlemekle geçiriyorlar.

Bir gün kuyumcunun önünde bir kadın görürler. Elindeki büyük çanta ve tedirgin davranışlarından şüphelenirler. Akıllarından çeşitli senaryolar geçirirler. O sırada İsmail Bakir'i evden çağırırlar. İsmail’in oğlu Rıfat ortadan kaybolmuştur. Rıfat'ın pesinden adım adım iz süren ailesi bir sürprizle karşılaşır.

Rıfat, 17 Ağustos depremi sonrası enkaz kurtarma çalışmalarında görev almış ve pek çok can kurtarmıştır. O sırada bulduğu bir kolyeyi saklamıştır. O kolye caddede şüphelenilen kadın Esma Arıkoğulları'nın aile yadigarı kolyedir.

Kolyeyi önce satmayı düşünen Rıfat, o kadar değerli bir şey olduğunu öğrenince kolyeyi Esma Hanım’a öylece verir. Kolye bir müzede korumaya alınır. Hikaye, Rıfat ile Esma Hanım arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan aile fertlerinin meraklı çabasını anlatıyor.