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Bir garip aşık Neşet Ertaş
Saz ve söz ustası, abdallık geleneğinin son temsilcisi, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti.
Eserlerinde Anadolu insanının kederini dile getiren, türküleriyle gönülleri fetheden gönül adamı Neşet Ertaş aramızdan ayrılalı 8 yıl oldu.
Ertaş, hayatı boyunca yaklaşık 400 plak ve çok sayıda kaset çıkardı. 74 yaşında kaybettiğimiz halk ozanı, dillerden düşmeyen türkülerini sevenlerine miras bıraktı.
Neşet Ertaş’ın mirası olan türkülerini yerel sanatçı olan akrabaları gelecek kuşaklara aktarıyor.
Neşet Ertaş hayattayken "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilmişti.
Etiketler: neşet ertaş türküleri neşet ertaşSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 11:55
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