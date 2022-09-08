Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık sikke, Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde faaliyet yürüten koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı tarafından Ahlat Müzesi’ne bağışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucu bağışlanan sikke, Ahlat Müze Müdürlüğüne getirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Müzede oluşturulan özel bir vitrinde sergilenen altın sikke, ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor.

"Alparslan'la anılan ilçede bu sikkenin sergilenmesi çok anlamlı"

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, "Sikkemizi, 2-3 gün içerisinde tasarladığımız özel vitrinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Ahlat, Alparslan ile anılan bir ilçedir. Alparslan’la anıldığı için de bu sikkenin burada olmasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kaynaklarda Malazgirt Savaşı öncesinde Alparslan’ın burada konakladığını, savaş stratejisini burada belirlediğini, burada otağını kurduğu biliniyor. Bu nedenle ziyaretçiler müzede Alparslan’a ait bir eserin olmasını bekliyordu. Bu sikkeyi getirdikten sonra gerçekten gördük ki ziyaretçi sayısında da bir artış oldu. Sosyal medyadan yapmış olduğumuz paylaşımları görenler merak ettikleri için bizzat geldiklerini ifade ediyorlar" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Üzerinde Sultan Alparslan yazıyor"

Sikkenin nerede basıldığına dair bir bilgiye rastlamadıklarını anlatan Mikail Ercek, şöyle konuştu:

"Alparslan’a ait olduğu üzerinde yazılıdır. Sikkenin ön ve arka yüzünde Arapça yazılar yer alıyor. Sikkenin ön yüzünde 'Adil, Allah’tan başka ilah yoktur. Öncesi ve sonrası Allah’a aittir', arka yüzünde ise 'Muhammed Allah’ın resulüdür. Şahların Şahı İslam Meliki Muazzam Sultan Alparslan. O, Allah kendisine ortak koşandan hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir' yazıyor. Alparslan’a ait eserin yaklaşık bin yıllık bir geçmişi bulunuyor. 10 gündür eser müzemizde sergileniyor."