Mamak Belediyesi tarafından hayata geçirilen bebek kütüphanesi salgın döneminde de çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen kütüphanede ödünç kitap uygulaması başlatıldı. Uygulama sayesinde kütüphane 0-3 yaş arası çocukların ve annelerinin uğrak noktası haline geldi.

Uygulama hem çocuklardan hem de annelerden tam not aldı. Kitap almaya giden çocuklar önce eğitmenler ile vakit geçiriyor. Böylece çocukların ihtiyaçları belirleniyor. Uygulama ile çocukların gelişimi hem destekleniyor hem de takip ediliyor. Uygulamadan anneler de faydalanabiliyor.

100'e yakın kitap ödünç verildi

Ödünç kitap uygulaması başlayalı tam bir ay oldu. Bu süre boyunca 50’ye yakın bebek kütüphaneye daimi üye yapıldı. Anneleri ile beraber kütüphaneye gelen bebekler, ödünç alınan kitaplarla gelişimlerini evde de desteklemeye devam etti. Süreç boyunca 100'e yakın kitap ödünç verildi.

"Öğretmenlerimiz bize öneride bulunuyor"

Çocuğuyla birlikte haftanın 3 günü bebek kütüphanesine geldiğini belirten Sümeyye Agvan, “Gelmeden önce randevu alıyorum. Sonra gelip burada aktiviteler yapıyoruz, kitap alıyoruz. Öğretmenlerimiz bize hangi aktivitelerde hangi kitaplar uygun olursa onu öneriyor. Okuduğumuz kitapları sonrasında ise iade ediyoruz” açıklamasında bulundu.

"Çocuğumun kelime dağarcığı gelişti"

Anne Gülnur Yalçın ise, “Eğitici anlamda çok iyi bir uygulama oldu. Çocuklarımız burada çok eğleniyor. Çocuğumun kelime dağarcığı gelişti” dedi.