Ayasofya ve Efes Deneyim Müzesi’nde yerli ziyaretçilere yüzde 50 indirim

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 Mayıs Müzeler Haftası sebebiyle Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi’ne özel olarak ziyaretlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi 18 Mayıs Müzeler Günü’ne özel olarak saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Giriş ücreti ise Müzeler Haftası’nı da kapsayan 18-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti içinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Efes Deneyim Müzesi de kapılarını yine 18-26 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olarak açacak.

Müze, haftanın 7 günü 08.00 ile 23.30 saatleri arasında açık olacak. Efes Deneyim Müzesi, 18-26 Mayıs tarihleri arasında tüm tarih meraklılarını yüzde 50 indirimle ağırlayacak.