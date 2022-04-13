Ayasofya Camii'nin yanı başındaki Ayasofya Medresesi artık açılış için gün sayıyor.

Medrese'nin kalıntıları üzerinde yeniden yükseldi, aslına uygun şekilde özel malzeme kullanılarak inşa edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan medrese, yüzyıllar sonra bir kez daha bilimin merkezi olacak.

Medrese Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile lisans üstü programlarına da ev sahipliği yapacak.

Ayasofya Medresesi’ni restorasyonun ardından ilk kez @trthaber görüntüledi.



Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından kullanılacak medresenin cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor. pic.twitter.com/391Yh0CdQs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2022

İki avlulu medresede, dönemin en büyük alimleri ders verdi. 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etti. 1936'da kullanıma müsait olmadığı gerekçesiyle yıkıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Fatih Medresesi'ni 1936'da yıkımından önceki mimarisine uygun şekilde dönemin malzemelerini kullanarak yeniden yaptı.

Ayasofya Medresesi, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Kamera: Hayrettin Kavi

Dron: Sefa Bakış