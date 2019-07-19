Mimari yapılar, sokaklar ve şehir manzaraları…

Eline sulu boyasını ve eskiz defterini alıyor, Avrupa’nın dört bir yanında çizimler yapıyor.

Almanya’nın Frankfurt şehrinde yaşayan Danny Hawk, ABD’de doğup büyüdü. 2013’ten beri de üniversiteyi okuduğu ülkede yaşıyor.

Danny, lisedeyken çok fazla çizim yapıyordu ancak sonraki 10 yılı çizim yapmadan geçti. 2017 yılında ise, şu anda da tutkuyla devam ettiği eskizlerini çizmeye başladı.

Sanatla ilgilenen bir arkadaşı ona ilham oldu. O zamandan beri de renkli mürekkebi ve sulu boya çizimleriyle Avrupa’nın mimarisini, sokaklarını insanlarla paylaşıyor Danny.

Ona göre binaların anlatacak hikayeleri var

Danny, çizim yapmayı sadece kendini ifade etmenin bir yolu olarak görmüyor. Eskizleriyle bir hikayeyi anlatabiliyor, yeni insanlarla tanışabiliyor.

“Her şeyi çizmeyi seviyorum ama çizmeyi gerçekten sevdiğim şeylerden biri mimari yapılar. Bina çizmekten gerçekten hoşlanıyorum çünkü her birinin kendine özgü anlatılacak bir hikayesi var. Tarihini, bir yerlerin kültürünü, renklerini görebiliyorsunuz. Ayrıca, şehir ve sokak manzaralarını da çizmeyi seviyorum.”

Bazen sadece eskiz defterini alıyor ve nereye gideceğini belirlemeden metroya biniyor. Daha sonrasıysa defterlerinde saklı. Bir mimari yapıyı çizmek, 1,5-2 saatini alıyor. Eğer çok fazla detay varsa 3 saati de bulduğu oluyor.

"Sadece çalışmalısın ve yaptığın şeyden keyif almalısın"

Danny, bugüne kadar 40’tan fazla ülkeye gitti ancak çoğu çizim yapmaya başlamadan önceydi. 10 kadar ülkenin renkli manzaraları ise onun defterlerinde hayat buldu.

“Birkaç yıl önce İstanbul’daydım ama ne yazık ki eskiz defterim yanımda değildi bu yüzden Ayasofya’yı ve diğer güzel anıtları çizemedim.”

Saraylardan kalelere, şehir merkezlerinden parklara...

Yaptığı çizimleri Instagram hesabından paylaşan Danny, takipçilerinden de eskizle ilgili sorular alıyor. Danny’nin çizim yapmak isteyenlere önerisi ise şu:

“Onlara daima bir şeyler üzerinde çok fazla düşünmemelerini, insanlarla kendilerini kıyaslamakla uğraşmamalarını ve işe koyulmalarını söylüyorum. Hayatta yaptığın her şeyde bu geçerli. Kimse bir sabah uyanıp harika bir şekilde piyano çalmıyor veya tenis oynamıyor. Çizimde de aynı şey geçerli. Sadece çalışmalısın ve yaptığın şeyden keyif almalısın. Eğer yaptığın şeyden keyif alırsan ve tutkulu olursan, bunlar başarılı olmanda sana yardımcı olacak.”