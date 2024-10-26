Antakya Medeniyetler Korosu 11 ilde konser verecek

2007 'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan, Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek konserler veren Antakya Medeniyetler korosu 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybetti. Depremi unutturmamak adına Aralık ayından itibaren 11 kentte konserler verecek.
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’nin restorasyon töreninde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat, 'Sesimi duyan var mı ?' sözleriyle 6 Şubat depremini ve yaşananları unutturtmamak için depremin olduğu 11 kentte Aralık itibari ile konserler vereceklerini söyledi. Depremde enkaz altında kalan 7 koro üyesini kaybettiklerini hatırlatan Şef Özfirat, “Bazen dışarıda bize soruyorlar 'Ne kadar büyük olabilir bir deprem? O geceyi yaşamayana anlatamıyorsunuz. Daha sonra burayı gelip görmeyene de anlatamıyorsunuz. Biz depremden sonra depremin sesi olmaya çalıştık. Sizlerin sesi olmaya çalıştık. Gittiğimiz yerlerde bunu göstermeye çalıştık" dedi