Antakya Medeniyetler Korosu 11 ilde konser verecek

2007 'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan, Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek konserler veren Antakya Medeniyetler korosu 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybetti. Depremi unutturmamak adına Aralık ayından itibaren 11 kentte konserler verecek.

"Sesimi duyan var mı? "

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’nin restorasyon töreninde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat, 'Sesimi duyan var mı ?' sözleriyle 6 Şubat depremini ve yaşananları unutturtmamak için depremin olduğu 11 kentte Aralık itibari ile konserler vereceklerini söyledi. Depremde enkaz altında kalan 7 koro üyesini kaybettiklerini hatırlatan Şef Özfirat, “Bazen dışarıda bize soruyorlar 'Ne kadar büyük olabilir bir deprem? O geceyi yaşamayana anlatamıyorsunuz. Daha sonra burayı gelip görmeyene de anlatamıyorsunuz. Biz depremden sonra depremin sesi olmaya çalıştık. Sizlerin sesi olmaya çalıştık. Gittiğimiz yerlerde bunu göstermeye çalıştık" dedi