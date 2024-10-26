Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
DHA 26.10.2024 10:35

Antakya Medeniyetler Korosu 11 ilde konser verecek

6 Şubat asrın felaketinde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, depremden etkilenen 11 ilde konserler verecek.

Antakya Medeniyetler Korosu 11 ilde konser verecek

2007 'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan, Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek konserler veren Antakya Medeniyetler korosu 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybetti. Depremi unutturmamak adına Aralık ayından itibaren 11 kentte konserler verecek.

Antakya Medeniyetler Korosu 11 ilde konser verecek

"Sesimi duyan var mı? "

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’nin restorasyon töreninde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat, 'Sesimi duyan var mı ?' sözleriyle 6 Şubat depremini ve yaşananları unutturtmamak için depremin olduğu 11 kentte Aralık itibari ile konserler vereceklerini söyledi. Depremde enkaz altında kalan 7 koro üyesini kaybettiklerini hatırlatan Şef Özfirat, “Bazen dışarıda bize soruyorlar 'Ne kadar büyük olabilir bir deprem? O geceyi yaşamayana anlatamıyorsunuz. Daha sonra burayı gelip görmeyene de anlatamıyorsunuz. Biz depremden sonra depremin sesi olmaya çalıştık. Sizlerin sesi olmaya çalıştık. Gittiğimiz yerlerde bunu göstermeye çalıştık" dedi

ETİKETLER
Asrın Felaketi Deprem Hatay Konser Restorasyon
Sıradaki Haber
Erzurum, gastronomide atağa geçmeye çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası hükümlülerinin mal varlıkları müsadere edildi
11:57
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
11:43
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme rakamlarına odaklandı
11:40
Hamsi 20 ülkede alıcı buldu
11:38
Soykırımcı İsrail ordusunun Cibaliya'da bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü
11:35
İşgalci İsrail'de ana muhalefet lideri İran saldırısının kapsamını "hata" diye eleştirdi
Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
FOTO FOKUS
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ