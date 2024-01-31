Akademisyenler ve medya temsilcileri bir araya geldi. İlki düzenlenen "Ankara Üniversitesi Ödülleri" sahiplerini buldu.

Tören öncesinde Ankara Devlet Modern Dans Topluluğu "Bir Anadolu Masalı" adlı oyunu sergiledi.

"Bu yıl ilki gerçekleşen Ankara Üniversitesi ödüllerinin bir gelenek haline geleceğine inanıyorum"

Ödül törenine Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da katıldı.

YÖK Başkanı Özvar, "Bu yıl ilki gerçekleşen ve bir gelenek haline geleceğine inandığım Ankara Üniversitesi ödülleri gibi anlamlı ve özel bir program vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

"Akademik veri değerlendirmeyle ilgili apsis verilerine göre gerçekleştirdiğimiz bir değerlendirme var ama şunu da ifade etmem gerekir Ankara Üniversitesi bugünlere gelmişse hepimizin gayretiyle geldi. Sadece ödül alanlar değil en az onlar kadar da diğer akademik ve idari personeliyle bugünlere geldi dolayısıyla bugün ödül alanları şüphesiz kutluyoruz."

Törende, TRT Haber'e de ödül verildi. TRT Haber adına ödülü, Haber Koordinatörü Ahmet Görmez aldı.

