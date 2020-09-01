Bartın'da 2013 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Kaleiçi ve Boztepe Mahalleleri'ni çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre, ortalama yüksekliği 17 metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı.

En son, 2017 yılında surlarda temizlik çalışması ile kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra’da, hava şartları ve Karadeniz’in dalgaları Amasra Kalesi’ne zarar verdi.

Kale duvarını tutan kayalıklar çökmüştü

Roma döneminde yapılan, Kaleiçi Mahallesi’ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi’ne bağlayan ve 2 mahalleyi kapsayan Amasra Kalesi’nin duvarları ve burçlarını tutan kayalıklarda geçtiğimiz kasım ayında denize doğru büyük kaya çökmeleri yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri de yaptıkları inceleme sonunda rapor hazırladı.

Gelinen noktada bu alanın Ulaştırma Bakanlığı ve Amasra Belediyesi ile birlikte tadilat proje çalışmaları devam ediyor.

3 ana bölümde onarım başladı

Bartın Valisi Sinan Güner’in girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sorumluğunda 2 bin metre uzunluğundaki Amasra Kalesi'nde onarım çalışmalarına başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Boztepe Mahallesi'ndeki aşırı yağışlardan dolayı yaşanan çökmede zarar gören duvarlara işçiler tarafından iskeleler kurularak, onarım çalışmaları yapılıyor. Kaleiçi Mahallesi Uçpalamar Sokak'taki Cenova Şatosu burcunda da onarımın yapılacağı öğrenildi.

Özellikle kale duvarları arasında zamanla büyüyen ve tarihi taşları oynatarak zarar veren incir ağaçları ve diğer zararlı bitki temizliği de başladı.

[Fotoğraf: DHA]

3 ana bölümde başlayan çalışmaların sonrasında kalenin zarar gören diğer bölümlerinin de hazırlanacak projelerle onarım ve tadilat çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.