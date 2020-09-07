Altın Portakal'da perde 57. kez açılıyor. 3 Ekim'de başlayacak olan Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 47 yapım başvurdu.

Festival komitesince belirlenen 12 film, yarışmaya hak kazandı.

Ulusal uzun metrajda bu yıl 'Türkiye'de ilk gösterim' koşulu getirildi. Azra Deniz Okyay'ın 'Hayaletler' ve Reis Çelik'in 'Ölü Ekmeği' isimli yapımları Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Fikret Reyhan'ın 'Çatlak', Tankut Kılınç'ın 'Dersaadet Apartmanı', Nesimi Yetik'in 'Dirlik Düzenlik', Orçun Benli'nin 'Gelincik', Tunç Şahin'in 'İnsanlar İkiye Ayrılır', Atalay Taşdiken'in 'Kar Kırmızı', Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in 'Koku' ve Ferit Karol'un 'Kumbara' isimli yapımları ise dünya prömiyerlerini Antalya'da yapacak.

2 yarışma filmine TRT'den destek

Yarışmada ayrıca TRT'nin desteklediği 2 yapım da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Bu filmlerden Antalya'da dünya prömiyerini yapacak olan Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' isimli filmi, Suriye'de yaşanan olayları konu ediniyor.

Erdem Tepegöz'ün 'Gölgeler İçinde' yapımı ise bir bilim kurgu. Gürcistan'da maden kasabasında çekilen film, Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici ile buluşacak.

Festivalde kısa film alanında 12, Belgesel film alanında ise 10 yapım ödül için yarışacak. Türk sinemasına damga vuran sanatçı Fatma Girik festivalin afiş yüzü olacak.

Festival ödüllerinin sahipleri 10 Ekim akşamı düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde belli olacak.