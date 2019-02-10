Kayıp eşyaları buluyor, dostlarının yardımına koşuyor. Üstelik, çocukların hem becerilerini hem de hayal dünyalarını zenginleştiriyor..

TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi dizi kahramanı "Akıllı Tavşan Momo", 2017 yılından beri sevenleriyle buluşuyor.

Kahramanmaraş'ta hazırlanan ve TRT Çocuk kanalında yayınlanan Akıllı Tavşan Momo çizgi filminin galası, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, 7 Şubat'ın 46 yıl önce Maraş'a "kahramanlık" unvanının verildiği, 12 Şubat'ın da 99 yıl önce Kahramanmaraş halkının düşmanı bu topraklardan sürdüğü tarih olduğunu söyledi.

"Çocukların yüksek yararı kavramını önemsiyoruz"

Bu dönemde TRT Çocuk'ta yayınlanan Kahramanmaraş menşeili Akıllı Tavşan Momo programıyla kutlamaların aynı anda değerlendirilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Urgun, "Bu kahraman kentin her bir ferdi 100 yıl önce Sütçü İmam önderliğinde birleşmiş, işgalci Fransızlara ve işbirlikçisi Ermenilere karşı büyük bir mücadele vererek bu topraklardan kovmuştur" dedi.

TRT'nin yerli ve milli yayın politikası doğrultusunda TRT Çocuk kanalının öncülüğünde hazırlanan çizgi filmlerin ve yerli kahramanların çok titiz çalışmanın sonucu olduğuna dikkat çeken Urgun, "çocukların yüksek yararı" kavramını önemsediklerini dile getirdi.

"Çocuklarımız milli kültürden beslenen ve tarihi bilen bireyler olsun istiyoruz"

Kamu yayıncısı kuruluş olarak hiçbir şekilde ticari kaygı gütmediklerini ifade eden Urgun, "Çocuklarımızın milli kültürden beslenen tarihi bilen bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akıllı Tavşan Momo Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Biz de TRT olarak ailelerimizin evlatlarına güvenle izletebileceği içerikler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, Akıllı Tavşan Momo çizgi filminin yönetmeni Mahmut Hasan ile teknik yönetmen Yunus Emre Günaydın'ın konuşmalarının ardından Akıllı Tavşan Momo Müzikal Tiyatrosu sahnelendi.

Momo, 100 kiloluk dondurmayla çocukları sevindirdi

Çocukların ilgisini çeken Momo, daha sonra dondurma ustası Sami Kervancıoğlu ile sahneye çıktı.

Momo, başına geçtiği 100 kiloluk dondurmayı satırla kesip çocuklara ikram etti.

Kaynak: AA, TRT Haber