Normalleşme adımları kapsamında kültür sanat etkinlikleri de başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle erken kapanan sanat perdeleri yeniden aralanıyor. Sahneler temmuz ayında yeniden hareketlenecek.

İlk etapta oyunlar tiyatro salonlarından çıkıp açık havaya taşınacak.

İlk oyunlar başkent Ankara'da oynanacak.

Devlet tiyatrosundan bir ilk

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Bu devlet tiyatrosunun bir ilk projesi; fakat bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu sezondan başlayarak her sezon açık alanda seyircilerimiz oyunları görebilecek." dedi.

Devlet Tiyatrolarınca 8 aydır yürütülen 'Kamyon Tiyatrosu' projesi 1 Temmuz'da başlayacak.

Kamyon Tiyatrosu'nun ilk yolculuğunda çocuk oyunları sergilenecek.

Projenin doğu ve güneydoğu illerinden başlayacağını belirten Kurt şu ifadeleri kullandı:

"25 il, 56 ilçeye 4 bölgemiz tiyatro götürecek. Bütün Türkiye'ye yayacağımız yürüyen bir sahne projesi. Yaz mevsiminde serin bölgelere kış döneminde Antalya, İzmir gibi bölgelere götürebileceğimiz bir kamyon edindik."

Yeni sezon eylülde başlayacak

Tiyatro perdeleri yeni sezonda 1 ay erken açılacak. Sanat sezonu eylül ayında başlayacak.

Salonlarda koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Tiyatro salonuna maskesi olmayan izleyici alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak. Oyunlar sergilenmeden önce ve sonra salonlar dezenfekte edilecek.