Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Anadolu beylikleri döneminde Karamanoğlu Alaaddin Bey'in yaptırdığı tahmin edilen, yaklaşık 700 yıllık Alaaddin Camii'nin toprak altında kalan izleri gün yüzüne çıkarıldı, tahrip olan taç kapısının da yer aldığı kısımlar restore edildi.

Cami ve bölgesinde yürütülen kazı çalışmaları ile eserin toprak altında kalan kısımları gün yüzüne çıkarıldı. Yıllar içinde tahrip olan cami ve taç kapısı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün projesi ile bilimsel çalışma kapsamında onarıldı.

Minaresini Osmanlı padişahlarından 1. Ahmed'in sadrazamı Murad Paşa'nın yaptırdığı belirtilen, taç kapısı, mihrabı, süslemeleri ve kabartmalarıyla dikkat çeken cami, bu yıl mart sonunda ibadete açıldı.

"Özgün yapı ortaya çıkarıldı"

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, yaklaşık 100 yıl önceki yangınla tavanı düşen caminin tamamen tahrip olduğunu, bölge halkının ibadetini ise cami içerisinde yapılan küçük bir mescitte gerçekleştirdiğini söyledi.

Caminin özgün yapısına ulaşılması ve korunması için yaklaşık 15 yıl önce bir çalışma başlatıldığını anlatan Coşar, acil müdahale ihtiyacı olduğu özellikle vurgulanan yapı ve taç kapı için önce çelik payandalarla sağlamlaştırma projeleri hazırlandığını belirtti.

Coşar, Koruma Kurulunun uzun vadeli bir koruma sağlamayacağı gerekçesiyle bu projeyi kabul etmediğini aktararak, taşların numaralandırılarak sökülmesi ve yeniden örülmesine dair projenin onaylandığını ifade etti.

Proje onaylandıktan sonra bölgede kazı çalışmalarına başlanıldığını dile getiren Coşar, şöyle konuştu:

"Toprak altında kalan bölgeleri gün yüzüne çıkardık. O yüzden çalışma yaklaşık 15 yıl sürdü. Kazı çalışmalarıyla daha önceki caminin ayakları ortaya çıktı. Özgün zemine ulaşıldı. Koruma Kurulu kararı ile yıpranan taç kapıda, taşlar numaralandırılarak söküldü ve düzgün bir şekilde örüldü. Nitelikli taşları korumak için analiz yapıldı ve aynı cins taş kullanarak restorasyon tamamlandı. İçinden de çok fazla devşirme taşlar ile molozlar çıktı, niteliksiz taşlar ayıklandı, nitelikli taşlar ise özel korumaya alındı. Şu an motif ya da nitelikli taş konusunda herhangi bir kaybımız yok."

Kaynak: AA