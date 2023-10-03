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Kültür-Sanat
AA 03.10.2023 19:32

"2023 Necip Fazıl Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen "Necip Fazıl Ödülleri"nin sahipleri belirlendi.

"2023 Necip Fazıl Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

Yarışmanın düzenleme kurulandan yapılan açıklamaya göre, edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından bu yıl 10 ayrı dalda ödül verildi.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya geldi.

Yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle şair Ali Günvar, Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne değer bulundu.

Yazar Selahattin Yusuf, toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması nedeniyle "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"nün sahibi oldu.

Yazar Ahmet Ayhan Çitil "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne, yazar Sema Bayar ve Rıdvan Tulum "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü"ne, Figen Yaman Coşar ise "Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü"ne layık görüldü.

"Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü" yönetmen Nacer Khemir'e, "Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü" yönetmen Selahattin Sancaklı'ya, "Necip Fazıl Müzik Ödülü" piyanist Büşra Kayıkçı'ya, "Necip Fazıl Saygı Ödülü" ise Hüsrev Hatemi'ye takdim edilecek.

"Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne Dönüşümü" projeleriyle H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar, Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi "Necip Fazıl Mimarlık Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Ödüller, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek törende takdim edilecek.

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