Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Programı'nda, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Kahire ile Orta Asya bölgesindeki Buhara'nın 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Kapanış programında konuşan ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, söz konusu programla İslam ülkeleri arasında kültürel kalkınmayı desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tunus'un da köklü İslami geçmişi ve kültürel birikimi sebebiyle 2019 kültür başkenti seçildiğini hatırlatan Malik, ISESCO'nun, İslam bilimleri ve kültürünün desteklenmesi için çok çalışan İbn-i Haldun'un Tunus'taki evini restore edeceğini belirtti.

Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin ise İslam dünyasında kültürel politikaların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA