UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili yürütülen çalışmalarda sevindirici sonuç alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmayla çift dilli "Karatepe Yazıtları", UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70'inci eser oldu.

[Fotoğraf: AA]

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, "Hem ülkemiz hem de Osmaniye'miz açısından UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmek gerçekten önemli çünkü dünyanın birçok yerinde bu listeye girmek için bekleyen yerler var. Biz, onları geride bırakarak bu listeye girmiş olduk" dedi.

"Bölgemizde çok zengin bir arkeolojik miras var"

Uzun, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nin arkeolojik açıdan dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölgemizde zaten çok zengin bir arkeolojik miras var. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz burada gerçekten çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması adına, arkeoloji bölümümüzdeki arkadaşlarımız bölgemizde birçok yerde kazılara katılıyor. Türkiye'nin her yerinde kazılara katılıyorlar ama öncelikle bölgemizdeki kazılarda daha etkin bir biçimde yer aldıklarını söyleyebiliriz."

[Fotoğraf: AA]

"Müzenin, UNESCO'nun iki listesinde birden olması önemli"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının ardından müzenin önemli turizm destinasyonları arasına girdiğini söyledi.

Müzede bulunan çift dille yazılmış yazıtların müzenin listeye girmesiyle tekrar gündeme geldiğini anlatan Torun, "Yazıtlarımız, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınmasıyla tüm dünyaca bilinen bir listede kayıt altına alınmış oldu. Bu sayede hem Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi bir kere daha dikkati çekmiş hem de yazıtlarımız listedeki 70 kayıtlı miras eser arasına girmiş oldu. Müzemizin UNESCO'ya ait iki önemli listede birden olması, tanıtım açısından oldukça önemli bir destek sağlayacak. Böylelikle hem Turist Rehberleri Odası hem de Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, bu bölgeyi işaret edecektir. Dolayısıyla bu, Osmaniye'mizin, memleketimizin tanıtılması anlamında önemli bir adım olacaktır" dedi.